Aprehendieron a dos adolescentes por robar en el boliche Chocolate

Dos adolescentes fueron aprehendidos esta madrugada, acusados de robar en el local bailable Chocolate, ubicado en Fuerte Argentino al 900.

Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de varias personas sobre el techo del establecimiento.

Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas y de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) observaron a tres individuos que escapaban por el sector de las vías férreas. Tras un rápido rastrillaje, lograron aprehender a dos de ellos, ambos de 17 años, mientras que un tercer sospechoso consiguió darse a la fuga.

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Durante el operativo se secuestraron dos mochilas que contenían cinco paquetes de tiras de luces LED con sus respectivos transformadores, una botella de vodka y dos teléfonos celulares. Además, los efectivos incautaron tres bicicletas que habían sido abandonadas en las inmediaciones.

Posteriormente, en presencia del responsable del local, se constató que los autores habían ingresado tras escalar un paredón de aproximadamente cinco metros y forzar una ventana balcón. También se verificó que las tiras de luces LED recuperadas pertenecían al establecimiento.

Los adolescentes fueron trasladados al Destacamento Palihue, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, el Juzgado de Garantías del Joven y la Defensoría del Joven.

La causa fue caratulada como "robo en grado de tentativa agravado por escalamiento y averiguación de procedencia".