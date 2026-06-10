Fertilidad sin mitos: una charla abierta para despejar dudas sobre la FIV

En el marco del ciclo de charlas “Fortaleciendo el camino hacia la ma/paternidad”, el viernes se llevará a cabo en Bahía Blanca el encuentro “Mitos y verdades en torno a la Fertilización In Vitro (FIV)”, una propuesta gratuita destinada a brindar información confiable, promover la reflexión y acompañar a quienes transitan la búsqueda de un hijo.

La actividad se desarrollará a las 18 horas en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera, ubicado en Zelarrayán 560, y es organizada de manera conjunta por Origen Psicología Reproductiva, Coincidir y Tribu FertiBahía. La jornada fue además declarada de Interés Municipal.

La charla forma parte de las actividades conmemorativas del Mes del Cuidado de la Fertilidad y busca abordar, de manera clara y accesible, algunas de las creencias más extendidas en torno a la fertilidad y los tratamientos de reproducción asistida, muchas de las cuales generan desinformación, sentimientos de culpa o falsas expectativas.

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El encuentro contará con la participación del Dr. Guillermo Ponce, especialista en reproducción humana, y del embriólogo Ignacio Moreno, quienes compartirán información sobre los tratamientos de fertilización asistida, el rol de la embriología clínica y los avances tecnológicos que han permitido mejorar significativamente los resultados en los últimos años.

A su vez, el equipo de Origen Psicología Reproductiva, integrado por las licenciadas Pamela Rossi, Marina Alberto y Romina Bonomi, aportará la perspectiva psicológica de estos procesos, profundizando en el impacto emocional que suele acompañar cada etapa de los tratamientos y en la importancia de contar con acompañamiento profesional especializado.

La propuesta apunta a generar un espacio donde la fertilidad pueda ser abordada sin tabúes, desde una mirada interdisciplinaria que integre tanto los aspectos médicos y científicos como las dimensiones emocionales y vinculares.

Un tema cada vez más presente

Los organizadores destacan que en los últimos años se observa un crecimiento sostenido de las consultas vinculadas a dificultades para lograr un embarazo.

Entre los factores que explican este fenómeno se encuentran el retraso en la búsqueda de la maternidad y la paternidad, los cambios en los proyectos de vida, las exigencias laborales, el aumento del costo de vida, las dificultades para establecer vínculos estables, el desconocimiento sobre los límites de la edad fértil y diversos factores ambientales y de estilo de vida.

En paralelo, también ha aumentado el uso de técnicas de reproducción asistida, lo que vuelve cada vez más necesaria la difusión de información basada en evidencia científica, así como el acceso a espacios de contención y acompañamiento.

Origen Psicología Reproductiva nació en 2026 como un espacio profesional especializado en psicología reproductiva y perinatal. Está conformado por las licenciadas Pamela Rossi, Marina Alberto y Romina Bonomi, quienes trabajan en el acompañamiento integral de personas y familias durante los procesos de preconcepción, tratamientos de fertilidad, embarazo y puerperio.

La iniciativa se complementa con el trabajo que desde hace años realizan dos grupos de acompañamiento entre pares que se han convertido en referentes locales de la temática.

Por un lado, Coincidir, creado en 2020 por Marilina Gianelli y Gimena Glock, ambas ex pacientes de fertilidad y ovodonación. Por otro, Tribu FertiBahía, espacio impulsado en 2018 por Romina Bonomi a partir de su propia experiencia personal.

Estas organizaciones ofrecen ámbitos de escucha, intercambio y acompañamiento para quienes atraviesan tratamientos de reproducción asistida, favoreciendo la construcción de redes de apoyo y la visibilización de experiencias que muchas veces se viven en silencio.

Trabajo en la comunidad

La charla se inscribe en un proceso de difusión y sensibilización que comenzó años atrás. En 2024 se realizó en Bahía Blanca la primera jornada local sobre reproducción humana asistida, declarada de interés municipal, que reunió a especialistas de distintas disciplinas para abordar la temática desde perspectivas médicas, legales, nutricionales, bioquímicas y emocionales.

Aquella jornada incluyó además acciones simbólicas de concientización, como la iluminación en color violeta del Teatro Municipal —tono que identifica a la fertilidad— y un cierre cultural con la participación musical de La Sonámbula.

Durante 2025 continuaron desarrollándose actividades abiertas a la comunidad, consolidando un espacio permanente de información y acompañamiento que hoy encuentra continuidad en este nuevo ciclo de charlas.

La actividad busca ofrecer herramientas, información y contención para quienes transitan el complejo y muchas veces desafiante camino de la fertilidad.