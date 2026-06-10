Muerte en el gimnasio: quiénes son los responsables de la franquicia local

Power Zone SRL, creada hace poco más de un año, es la sociedad que administra desde fines de noviembre la franquicia local del gimnasio Sport Club, donde el sábado se registró la trágica caída de uno de sus clientes.

El abogado Juan Roberto Cafasso, de 69 años, falleció al desplomarse desde poco más de 3,5 metros de altura, cuando bajó de una máquina elíptica ubicada en el primer piso, trastabilló y trató de apoyarse en unas gigantografías que aparentaban ser pared, pero cayó al vacío.

El fiscal Cristian Aguilar, quien ayer allanó e inspeccionó el establecimiento ubicado en la avenida Cabrera al 4.100, aseguró que en el lugar "hay un faltante evidente de medidas de seguridad" y que se trató de "una desgracia evitable".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las instalaciones contaban con una habilitación municipal provisoria, que a su vez estaba vencida desde enero pasado.

La sociedad a cargo de la franquicia, según pudo averiguar La Nueva., está integrada por empresarios que no vienen de ese rubro sino de otros relacionados con el transporte y la venta de camiones.

De hecho, Power Zone fue asentada, según el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, con sede en el kilómetro 695 de la ruta 3 sur, donde existen las empresas precedentes de estas personas.

Los integrantes de la SRL son Ariel Gustavo Vecchi (50) y Graciela Fernanda Vecchi (48) y Roberto Gastón Decker (43) y Ernesto Germán Decker (50).

Los Vecchi forman parte de VAVG, una empresa familiar de Bahía Blanca con más de 30 años dedicados a soluciones logísticas, transportes de carga a granel y combustibles.

Mientras que los Decker están a cargo de una tradicional concesionaria de camiones, con representación oficial de la marca Volvo, que también cuenta con taller para reparaciones.

Salvo Roberto Decker, que tiene domicilio en. Necochea, el resto vive en nuestra ciudad.

La sociedad que crearon el 17 de enero de 2025 fijó como objeto la "explotación, administración y operación de gimnasios, piscinas y centros de acondicionamiento físico", pero también se anotó en otros rubros, como transporte, construcción, importación y exportación y alquiler de salones.

Representación legal

La familia de la víctima ya cuenta con representación legal en la causa penal.

Se trata del abogado Martiniano Greco, quien fue presentado formalmente en la Investigación Penal Preparatoria que tramita ante la UFIJ N° 1, por el presunto homicidio culposo del doctor Cafasso.

Por otra parte, trascendió que al menos algunos integrantes de la sociedad aludida habrían entablado contacto con abogados de Mar del Plata para obtener su asesoramiento.