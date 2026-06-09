Violencia animal: realizaron allanamientos en Bahía y Huanguelén

Personal de la División Ecológica de la Policía Bonaerense realizó hoy cuatro allanamientos en el marco de la resonante causa sobre violencia animal por la cual están imputados dos jóvenes que estudian en Bahía pero son oriundos de Huanguelén.

Dos de los operativos se dieron en nuestra ciudad y los restantes en aquella localidad, todos en relación con domicilios de Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, quienes se filmaron el pasado fin de semana cuando mataban a patadas a un ejemplar de coipo (nutria) en las calles de Bahía.

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Los allanamientos -que tuvieron la colaboración de personal de la comisaría Segunda y de la seccional de Huanguelén- se dieron por pedido de la fiscal Marina Lara, quien tiene a su cargo la causa, y orden del juez de Garantías N° 3, Alberto Manzi.

Se supo que los domicilios allanados están ubicados en Zelarrayán al 800 (Bravo), Mitre al 900 (Santerre) y en las calles 8 (familia de Bravo) y 50 (Santerre), de Huanguelén.

"Se secuestraron teléfonos celulares, tal como mandaba la orden", confirmó un investigador del caso.

La División Ecológica es la dependencia que inició la investigación e instruyó las actuaciones en complemento con la fiscalía actuante.

El hecho, de gran relevancia local, regional y nacional, fue denunciado a través de las redes sociales por vecinos y entidades proteccionistas que observaron el video publicado por los mismos jóvenes.

La acción motivó reacciones desde distintos ámbitos, incluso la Municipalidad, el Concejo Deliberante y la UTN, donde uno de los jóvenes estudia.