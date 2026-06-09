Partido “picante”, triunfo de Rosario, gol a los 97 minutos y ¿quién es el auxiliar que se “robó” la pelota?

Rosario le ganó 1-0 a Olimpo con un gol a los 52 minutos del segundo tiempo y mientras los jugadores del tricolor festejaban en una especie de montonoera gigante al lado del arco donde había convertido el capitán Pedro Fernández, en el medio de la cancha sucedía un hecho insólito y pocas veces visto en el fútbol nuestro de cada día: un auxiliar del plantel puntaltense ingresó al campo y “secuestró” la pelota para que el aurinegro no saque rápido del círculo central.

“Fueron tantos los compañeros que se me tiraron encima que, cuando reaccioné, los chicos de Olimpo estaban sacando a empujones al colaborador nuestro. No vi nada”, aclaró el central del elenco francés, desentendiéndose de la causa con una sonrisa sospechosa, en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

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“El partido se puso bravo tras la expulsión del jugador de ellos (Germán Reyes, a los 25 del primer tiempo), hubo fricciones y discusiones de todo tipo, pero de lo único que se habla es de lo que acontenció en el final. No puedo decir que estuvo bien, pero es la típica picardía para sacar ventaja. No justicficó a nadie ni a nada, pero hechos como ese suelen suceder en todos los encuentros. Seguramente el auxiliar será informado por el árbitro (Braian Romero), pero los tres puntos quedaron en casa”, desdramatizó el emblema rosarino.

Antes de ese cotejo, Rosario estaba quinto en las posuiciones, y tras la victoria frente al olimpiense, se metió cuarto, lo que habla a las claras de la paridad del torneo Apertura de la B liguista.

“Ganás un partido y te prendés, perdés y no sabés en que puesto quedás. Arriba nuestro está Sansinena, cuando muchos pronosticaban que un posible podio de candidatos era Rosario, Comercial y Tiro”, argumentó el “Cholo”.

--¿En ese orden?

--No, queremos el 1 y ser locales en los playoffs. Ahora vamos a Ingeniero White a enfrentar a Comercial, una final anticipada, un partido que puede definir el posicionamiento de ellos y el futuro nuestro. Hay que ganar.

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