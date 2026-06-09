Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este martes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.466,17 para la venta y de $1.415,94 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,09% en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.475,00 (+1,03%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.460 (+1,10%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.904,50 (0,00%); el MEP cotiza a $1.461,76 (-0,27%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.515,53 (-0,38%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 498 puntos básicos (+1,40%).