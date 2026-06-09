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Apertura liguista: la 12ª fecha se jugará de sábado a lunes

En la A, sobresale el choque entre Liniers y Huracán. Y en el Promo hay dos partidazos.

Fotos: Archivo La Nueva.

Aprovechando el finde extra largo, la 12ª fecha del torneo Apertura se jugará de sábado a lunes.

En la elite del fútbol doméstico, el cómodo puntero Huracán visitará a Liniers en cancha de Libertad.

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El detalle:

--Domingo (a las 15): Sporting-Libertad (en el Enrique Mendizábal) y La Armonía-San Francisco (en los Hermanos Francani). 

--Lunes (a las 15): Liniers-Huracán (en cancha de Libertad) y Villa Mitre-Bella Vista (en El Fortín).

En el Promo

Hay dos compromisos que se roban el interés: Comercial-Rosario y Tiro Sansinena.

--Sábado (a las 15): Tiro Federal-Sansinena (en el Onofre Pirrone) y Comercial-Rosario (en el Puerto).

--Domingo (a las 15): Pacífico BB-Dublin (en el Adolfo Pirola).

--Lunes (a las 15): Olimpo-Pacífico de Cabildo (en cancha de Bella Vista).

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