Apertura liguista: la 12ª fecha se jugará de sábado a lunes
En la A, sobresale el choque entre Liniers y Huracán. Y en el Promo hay dos partidazos.
Aprovechando el finde extra largo, la 12ª fecha del torneo Apertura se jugará de sábado a lunes.
En la elite del fútbol doméstico, el cómodo puntero Huracán visitará a Liniers en cancha de Libertad.
El detalle:
--Domingo (a las 15): Sporting-Libertad (en el Enrique Mendizábal) y La Armonía-San Francisco (en los Hermanos Francani).
--Lunes (a las 15): Liniers-Huracán (en cancha de Libertad) y Villa Mitre-Bella Vista (en El Fortín).
En el Promo
Hay dos compromisos que se roban el interés: Comercial-Rosario y Tiro Sansinena.
--Sábado (a las 15): Tiro Federal-Sansinena (en el Onofre Pirrone) y Comercial-Rosario (en el Puerto).
--Domingo (a las 15): Pacífico BB-Dublin (en el Adolfo Pirola).
--Lunes (a las 15): Olimpo-Pacífico de Cabildo (en cancha de Bella Vista).