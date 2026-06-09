Plazos fijos en dólares: cuáles son los bancos que pagan más TNA en junio

Los plazos fijos en dólares volvieron a ganar atractivo entre los ahorristas argentinos gracias a la mejora de las tasas que ofrecen varias entidades financieras.

En un contexto de estabilidad cambiaria y con una inflación en Estados Unidos cercana al 3% anual, algunos bancos ya pagan rendimientos que permiten preservar e incluso aumentar el poder adquisitivo de los ahorros en moneda extranjera.

Las mejores tasas disponibles para colocaciones a 365 días ya alcanzan el 5,5% anual, mientras que varias entidades importantes ofrecen rendimientos de entre 4% y 5% de TNA para depósitos en dólares.

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Los bancos que más pagan por plazo fijo en dólares

El ranking de Tasa Nominal Anual (TNA) para depósitos en dólares a un año o más muestra actualmente el siguiente panorama:

Banco Provincia: 5,5%

Banco Macro: 5%

Banco Hipotecario: 5% (para colocaciones a 540 días)

Banco Nación: 4%

BBVA: 4%

Banco Comafi: 4%

La diferencia de rendimiento entre entidades puede ser significativa, especialmente para quienes inmovilizan montos elevados durante períodos prolongados.

Cuánto se gana invirtiendo US$10.000

Tomando como referencia la tasa más alta del mercado, que actualmente ofrece Banco Provincia con una TNA de 5,5%, una inversión de US$10.000 durante un año genera una ganancia de US$550.

De esta manera, al vencimiento del plazo fijo el ahorrista recibe US$10.550, incluyendo el capital inicial y los intereses obtenidos durante los 365 días de la colocación.

El plazo fijo en dólares continúa siendo una de las alternativas más conservadoras dentro del sistema financiero argentino. Aunque sus rendimientos son inferiores a los de muchas inversiones de mercado, ofrece previsibilidad, bajo riesgo y la posibilidad de constituirse de manera online a través del home banking o las aplicaciones móviles de los bancos.

Por ese motivo, cada vez más usuarios comparan las tasas disponibles antes de invertir y buscan las entidades que ofrecen el mejor rendimiento para sus dólares. (NA)