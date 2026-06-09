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Una familia bahiense necesitó un ingreso de $ 1.717.986 en mayo para no ser considerada pobre

Por su parte, la línea de indigencia de una familia compuesta por padre, madre y dos hijos en edad escolar se ubicó en $ 718.822.

Foto: archivo-La Nueva.

Una familia bahiense compuesta por dos adultos y dos menores en edad escolar necesitó un ingreso de $  1.717.986 pesos durante mayo para no ser considerada pobre.

El dato surge de un nuevo informe del Centro Regional de Estudios Económicos Bahía Blanca (CREEBBA) respecto a los costos de la Canasta Básica Total, que tuvo un incremento mensual del 2% y una variación interanual del 31 %.

En tanto, para no caer debajo de la línea de indigencia, la Canasta Básica Alimentaria para una familia de cuatro integrantes se estableció en $ 718.822, un 0,7 % por encima respecto a abril.

Durante el período analizado, los aumentos más significativos se registraron en el tomate (107,5 %), el zapallo (31,2 %), la batata (21,5 %), el hígado (16,6 %), la paleta cocida (15,1 %), la mermelada (12,5 %).

También presentaron incrementos relevantes la papa (10,8 %), la cebolla (10,4 %), la yerba (10,2 %), la zanahoria (8,4 %), la mayonesa (7,7 %), el café (7,5 %) y la margarina para cocinar (6,6 %).

Por otra parte, el CREEBBA detalló que se observaron descensos en diversos componentes de la CBA, destacándose las bajas de la mandarina (-54,8 %), la manzana (-13,8 %), la naranja (-10,5 %).

También registraron caídas el yogur (-6,9 %), las arvejas en lata (-6,2 %), los jugos concentrados (-5,4 %), la acelga (-5,3 %), la banana (-4,5 %) y el tomate envasado (-4,3 %).

Por el lado de los bienes y servicios no alimentarios influyeron principalmente los incrementos en servicios sanitarios, gas y otros combustibles (14 %), detergentes y desinfectantes y artículos descartables (5,9 % en ambos casos), educación formal y jabones de limpieza (5,3 %), por citar los más relevantes.

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