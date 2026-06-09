Hora, TV y formaciones: Argentina se mide ante Islandia en el último amistoso antes del debut

La Selección argentina se enfrentará este martes con su par de Islandia, en el que será su último amistoso previo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro, que está programado para las 22 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe.

La Selección argentina viene de ganarle 2-0 a Honduras, en un discreto partido en el que no sufrió para derrotar a un rival que está un par de escalones por debajo suyo. Los autores de los goles fueron Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, uno en cada tiempo.

La gran incógnita de cara a este encuentro gira en torno a la posible presencia de Lionel Messi, que este sábado no pudo sumar minutos ante el combinado del país centroamericano para resguardarlo tras la sobrecarga muscular que había sufrido en su última presentación con el Inter Miami de Estados Unidos.

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Por otra parte, todo indica que se repetirá gran parte de la defensa, con Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo y Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez en la zaga central aunque solo resta conocer si Agustín Giay o Nicolás Capaldo ocupará el lateral derecho. Además, Gerónimo Rulli reemplazaría bajo los tres palos a Juan Musso.

El único enfrentamiento entre ambas selecciones data del Mundial 2018 y fue un empate 1-1, en un encuentro donde Messi ocupó el foco de las críticas luego de desperdiciar un penal en el segundo tiempo.

Este será el último amistoso de la Selección argentina antes de su debut en el Mundial 2026, que será el 16 de junio frente a Argelia.

Probables formaciones:

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay o Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Thiago Almada y Lautaro Martínez.

Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson o Marcel Riegarsson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

--Estadio: Jordan-Hare Satadium (Auburn, Alabama).

--Hora: 22.

--TV: TyC Sports y Telefe