Echeverría y Catini y un recuerdo inolvidable: nadar en Estados Unidos representando a la Selección

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Diferentes sensaciones, pero la gratitud de haber representado a la selección nacional de natación fronteras afuera quedará impregnada en los bahienses Iñaki Echeverría y Facundo Catini Beier.

Ambos integraron el plantel que envió la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos al Sectional Chamionship Southern Zone que tuvo lugar en Ocala (Florida, Estados Unidos).

En el caso de Iñaki, ya con experiencia a nivel internacional, se trató de la segunda participación en el certámen, tras haber concurrido en 2025.

Esta vez, el representante de Olimpo alcanzó el séptimo lugar en tres distancias del estilo libre: 400 (4:04.01), 800 (8:20.04) y 1500 (15:58.88); mientras que se quedó con la novena colocación en los 200 libres (1:56.10).

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Además, obtuvo la medalla de plata siendo parte del relevo 4x100 libres y la de bronce en los 4x200.

"Esta actuación, como la que viene teniendo durante este 2026, refleja el trabajo, compromiso y esfuerzo que realiza tanto Iñaki como su equipo técnico y familia", resaltó su entrenador, Agustín Giménez, desde los Estados Unidos.

Facundo, por su parte, hizo su estreno absoluto con los colores de la Selección, aunque debió competir bajo un estdo gripal que le quitó la posibilidad de hacerlo en plena condición física.

En ese sentido, si bien en el estilo mariposa "no tuve los resultados que esperaba", el nadador de H2O logró disputar y ganar dos finales C: las de los 50 y 100 libres.