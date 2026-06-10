New York Knicks-San Antonio Spurs: capítulo 4 en el Madison Square Garden

La victoria de los Spurs (115-111) en el tercer juego final de la NBA sacudió la serie frente a los Knicks, que igual continúan al frente 2-1 y esta noche intentarán ser los primeros en ganar como locales.

Justamente, los neoyorkinos se llevaron los dos primeros juegos de San Antonio y el equipo texano respondió en el Madison, cortándole una racha de 13 victorias.

En esta reedición de las finales de 1999, el duelo, básicamente, se centra en Jalen Brunson, del local y Victor Wembanyama, de la visita.

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Fue determinante en la primera victoria de los Spurs la aparición del francés Wembanyama, con 32 puntos, ocho rebotes, seis asistencias, tres tapas y dos robos en 39 minutos.

Claro que también estuvo a la altura Stephon Castle.

El escolta anotó 23 puntos (8 de 14 en tiros de campo) con cinco rebotes y cinco asistencias, y fue el autor de los dos tiros libres que sellaron el partido con seis segundos en el reloj, tras una canasta de tres puntos de OG Anunoby que había recortado la diferencia a dos.

El hecho de que seis jugadores de los Spurs terminaran en doble dígito de puntos y que el equipo repartiera 28 asistencias -frente a un promedio de 14 en los dos primeros partidos- sugiere que el colectivo tejano encontró finalmente su mejor versión en el momento más oportuno.

Si San Antonio mantiene esa fórmula y Castle sigue tomando decisiones acertadas en los momentos de mayor presión, los Knicks tendrán que encontrar respuestas que no tuvieron en el tercer encuentro.

Mike Brown deberá tomar nota de varios aspectos importantes, como su desaparición ofensiva -y especialmente la baja efectividad en triples- que dejaron el peso ofensivo en manos de Towns y Bridges.

Para que los Knicks recuperen el control de la serie, necesitan que sus dos aleros, Anunoby y Hart, vuelvan a los números que mostraron en Texas.

Además, en los momentos decisivos del cuarto período y cuando el equipo más lo necesitaba, la defensa de los Spurs contuvo a Jalen Brunson. Su gestión del balón y su capacidad para crear ventajas para Towns y Bridges serán tan determinantes como su producción anotadora si quieren defender la localía con éxito.