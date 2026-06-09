El pronóstico: así estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 10 de junio una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 17 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a fresco, con nubosidad variable, viento moderado del sector noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo será fresco con nubosidad variable y viento moderado, en disminución, desde el noroeste. El índice UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

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La noche, en tanto, se presentará fría con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 10 grados.