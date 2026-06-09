El pronóstico: así estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 10 de junio en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 10 de junio una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 17 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de frío a fresco, con nubosidad variable, viento moderado del sector noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo será fresco con nubosidad variable y viento moderado, en disminución, desde el noroeste. El índice UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, en tanto, se presentará fría con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 10 grados.