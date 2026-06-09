La UTN Bahia Blanca suspendió e iniciará juicio académico contra el estudiante acusado de violencia animal

El Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica Nacional- Facultad Regional Bahía Blanca (UTN-FRBB) resolvió este martes la suspensión preventiva y el pedido de juico académico contra el estudiante Juan Bautista Bravo, de la carrera de Tecnicatura Universitaria en Programación, protagonista del gravísimo hecho de violencia animal ocurrido en el macrocentro de la ciudad el pasado sábado 6 de junio.

La casa de altos estudios fundamentó la medida al resaltar la existencia de "registros filmicos publicados en redes sociales y medios de comunicación digitales, que evidencian (...) la realización de actos de violencia y maltrato animal, seguidos de la muerte de un coipo, nutria criolla".

Agregó que "resulta evidente la intencionalidad y autoría" de los "hechos acaecidos en calle Paraguay al 500" y que "dieran lugar a la actuación de oficio de la fiscalia", a la vez que sostuvo que la conducta de Bravo "resulta repudiable, impropia de un estudiante universitario", lo que "ha causado la indignación de toda la comunidad en general y en particular de los y las estudiantes de la carrera; y tales hechos se encuentran reñidos con la ética, la conducta civilizada, amigable con los animales y por tanto debe ser pasible de una sanción".

En su resolución, la sede bahiense de la UTN afirmó que "adhiere con alto compromiso al desarrollo sostenible, promoviendo en particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) particularmente con acciones de cuidado y bienestar de los animales para el logro de la meta de la Agenda 2030 de la Asamblea de las Naciones Unidas"

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Asimismo recordó que "los hechos ocurridos se encuadran en lo establecido en el Reglamento de Disciplina", en el que se señala que "serán pasibles de sanciones, los alumnos que: inc. b) Muestren falta de honestidad intelectual, inc. c) Participen en actos que atenten contra la estabilidad constitucional o democrática, asi como también contra la dignidad o ética universitaria", y anticipó que el Consejo Directivo no requiere de "información sumaria previa" sobre lo sucedido, dado que los hechos "son públicos y notorios".