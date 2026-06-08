Concejales piden declarar personas no gratas en Bahía a los jóvenes que se filmaron matando una nutria

Un proyecto de resolución para expresar el más enérgico repudio institucional ante el caso de crueldad animal que se viralizó en los últimos días y generó una profunda conmoción en Bahía Blanca, fue presentado en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca.

La iniciativa busca que el cuerpo legislativo adopte una posición formal frente a un episodio de extrema violencia en el que se observa el maltrato y la muerte de un animal silvestre. En ese sentido, solicita la intervención de las autoridades competentes para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones previstas por la legislación vigente.

Entre las medidas contempladas, el proyecto propone declarar personas no gratas en la ciudad a quienes resulten identificados como responsables del hecho, además de requerir la participación de organismos provinciales y municipales vinculados a la protección y bienestar animal.

La propuesta fue impulsada por la presidenta del Concejo Deliberante, Gisela Caputo, junto a los concejales Fabiana Úngaro y Emiliano Álvarez Porte.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Cuando la violencia se ejerce contra un ser indefenso y encima se exhibe con orgullo, el silencio no es una opción. Las instituciones tienen la obligación de marcar un límite claro. No podemos mirar para otro lado frente a hechos de esta gravedad porque naturalizar la crueldad también es una forma de tolerarla”, expresó Caputo.

Además, la titular del cuerpo convocó para este martes a una reunión en el Concejo Deliberante con organizaciones proteccionistas, voluntarios y referentes vinculados al bienestar animal.

El objetivo será escuchar planteos, analizar posibles acciones conjuntas y avanzar en propuestas orientadas a fortalecer las políticas de prevención y concientización contra el maltrato animal.

“Queremos escuchar a quienes todos los días trabajan por el bienestar animal en nuestra ciudad. Este caso generó una enorme conmoción social y creemos que también debe servir para abrir una discusión más profunda sobre la prevención del maltrato animal, la educación y las herramientas que tenemos como Estado para actuar frente a estas situaciones”, agregó.

Desde el Concejo Deliberante señalaron que el encuentro también buscará generar un espacio de diálogo con las instituciones que trabajan diariamente en la protección animal, muchas veces sosteniendo esa labor con recursos limitados y un fuerte compromiso voluntario.

El proyecto será puesto a consideración del cuerpo legislativo durante la próxima sesión.