La historia de los partidos inaugurales de la copa del mundo y por primera vez se repite uno

Desde la primera Copa del Mundo celebrada en Uruguay en 1930, el partido que da inicio al torneo ha cambiado drásticamente. Lo que hoy es un único evento ceremonial, solía ser una jornada con múltiples encuentros.

Hasta el Mundial de Chile 1962, la tradición era que varios partidos se desarrollaran simultáneamente el día de la inauguración.

Un ejemplo claro fue el propio Uruguay 1930, donde el 13 de julio se jugaron dos encuentros a la vez, donde Francia venció 4-1 a México y Estados Unidos goleó 3-0 a Bélgica.

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Incluso en Italia 1934, debido al formato de eliminación directa, los ocho partidos de octavos de final se disputaron el mismo día.

El cambio de formato, un solo protagonista

La dinámica del partido inaugural cambió definitivamente en Inglaterra 1966. A partir de esa edición, se estableció el formato de un solo partido, acompañado de una previa ceremonial, una tradición que se mantiene hasta hoy. En esa ocasión, el local, Inglaterra, empató 0-0 contra Uruguay.

Desde 1966 hasta México 1970, y luego retomando en Alemania 2006, la nación anfitriona fue la encargada de jugar el primer partido. Sin embargo, hubo un período en el que esta responsabilidad recaía en el último campeón.

La era de los campeones y la sequía de goles

Entre Alemania 1974 y Corea-Japón 2002, el defensor del título era quien inauguraba la Copa. Esta etapa estuvo marcada por una curiosa sequía de goles en los inicios:

Alemania 1974 (Brasil vs. Yugoslavia) y Argentina 1978 (Alemania Occidental vs. Polonia) terminaron ambos 0-0. De hecho, fue la tercera y cuarta vez consecutiva que el partido inaugural finalizaba sin goles.

La racha se rompió en España 1982, cuando Bélgica le ganó 1-0 a Argentina en el Camp Nou. Una de las mayores sorpresas en esta era ocurrió en Italia 1990, cuando el campeón defensor, Argentina, cayó 1-0 ante la sorpresiva Camerún con gol de Oman Biyik.

La última vez que el campeón abrió el Mundial fue en Corea-Japón 2002, cuando Senegal le ganó 1-0 a Francia con gol de Papa Bouba Diop, en otra enorme sorpresa.

El anfitrión vuelve a la carga

La tradición de que el país anfitrión dispute el primer partido regresó en Alemania 2006. Desde entonces, los locales han protagonizado la apertura, a menudo con resultados más vibrantes:

* Alemania 2006: El local venció 4-2 a Costa Rica en un partido lleno de goles.

* Sudáfrica 2010: Sudáfrica empató 1-1 con México. Brasil 2014: El anfitrión se impuso 3-1 a Croacia.

* Rusia 2018: La selección local protagonizó la mayor goleada en un partido inaugural al vencer 5-0 a Arabia Saudita.