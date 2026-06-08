Fútbol femenino: el Sindicato de Trabajadores Municipales festejó en la A y Liniers arrasó en la B

La undécima fecha del Torneo Apertura de Fútbol Femenino de la Liga del Sur dejó emociones en ambas categorías y resultados que continúan moldeando la lucha por los primeros puestos.

En la Primera División A, STMBB fue uno de los grandes protagonistas de la jornada al superar con claridad por 4 a 0 a Libertad. La figura del encuentro fue Stefanía Sueyro, autora de un doblete, mientras que Valeria Navarrete y Rosario Damiani completaron la goleada.

Por su parte, Bella Vista consiguió un valioso triunfo como visitante frente a La Armonía gracias al tanto de Mahia Romero.

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En tanto, los otros dos compromisos terminaron igualados, ya que Villa Mitre y Tiro Federal empataron 1 a 1, mismo resultado que registraron Sporting y Asociación Empleados de Comercio (AEC).

En la Primera División B, Liniers firmó la actuación más contundente del fin de semana al golear 7 a 0 a Huracán. Paulina Acevedo brilló con cuatro conquistas y encabezó una producción ofensiva que también contó con aportes de Ainara Izaguirre, Lucía Julián y Agustina Borda.

Rosario Puerto Belgrano tampoco se quedó atrás y derrotó por 6 a 0 a Sansinena, con una destacada actuación de Bárbara Aguirre, quien marcó tres goles. Además, San Francisco venció 3 a 1 a Estrella de Oro y Olimpo se impuso 4 a 2 frente a Pacífico de Cabildo. La fecha tuvo libre a SPIQPyA.

Con estos resultados, el certamen femenino ingresó en una etapa decisiva de la temporada, donde cada punto comienza a ser determinante en la pelea por los principales objetivos de cada equipo.

Resultados y goleadoras

Primera División A

STMBB 4 (Stefanía Sueyro -2-, Valeria Navarrete y Rosario Damiani) - Libertad 0.

La Armonía 0 - Bella Vista 1 (Mahia Romero).

Villa Mitre 1 (Sol Menéndez Perrone) - Tiro Federal 1 (Morena Juárez).

Sporting 1 (Débora Farías) - AEC 1 (Valentina Díaz).

Primera División B

San Francisco 3 (Ariana Adassus, Florencia Sorbellini y Clara Iturrioz) - Estrella de Oro 1 (Sabrina Genchi).

Huracán 0 - Liniers 7 (Paulina Acevedo -4-, Ainara Izaguirre, Lucía Julián y Agustina Borda).

Rosario Puerto Belgrano 6 (Bárbara Aguirre -3-, Celeste Medina -2- y Juliana Ruiz) - Sansinena 0.

Pacífico de Cabildo 2 (Bianca Pasqualini y Milena Morresi) - Olimpo 4 (Jazmín Navarro, Paloma Dambolena, Sofía Xaceres y Brisa Oyarse).

Libre: SPIQPyA.