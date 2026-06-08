Fútbol femenino: el Sindicato de Trabajadores Municipales festejó en la A y Liniers arrasó en la B
Por la fecha 11, además, Bella Vista se quedó con un triunfo clave.
La undécima fecha del Torneo Apertura de Fútbol Femenino de la Liga del Sur dejó emociones en ambas categorías y resultados que continúan moldeando la lucha por los primeros puestos.
En la Primera División A, STMBB fue uno de los grandes protagonistas de la jornada al superar con claridad por 4 a 0 a Libertad. La figura del encuentro fue Stefanía Sueyro, autora de un doblete, mientras que Valeria Navarrete y Rosario Damiani completaron la goleada.
Por su parte, Bella Vista consiguió un valioso triunfo como visitante frente a La Armonía gracias al tanto de Mahia Romero.
En tanto, los otros dos compromisos terminaron igualados, ya que Villa Mitre y Tiro Federal empataron 1 a 1, mismo resultado que registraron Sporting y Asociación Empleados de Comercio (AEC).
En la Primera División B, Liniers firmó la actuación más contundente del fin de semana al golear 7 a 0 a Huracán. Paulina Acevedo brilló con cuatro conquistas y encabezó una producción ofensiva que también contó con aportes de Ainara Izaguirre, Lucía Julián y Agustina Borda.
Rosario Puerto Belgrano tampoco se quedó atrás y derrotó por 6 a 0 a Sansinena, con una destacada actuación de Bárbara Aguirre, quien marcó tres goles. Además, San Francisco venció 3 a 1 a Estrella de Oro y Olimpo se impuso 4 a 2 frente a Pacífico de Cabildo. La fecha tuvo libre a SPIQPyA.
Con estos resultados, el certamen femenino ingresó en una etapa decisiva de la temporada, donde cada punto comienza a ser determinante en la pelea por los principales objetivos de cada equipo.
Resultados y goleadoras
Primera División A
STMBB 4 (Stefanía Sueyro -2-, Valeria Navarrete y Rosario Damiani) - Libertad 0.
La Armonía 0 - Bella Vista 1 (Mahia Romero).
Villa Mitre 1 (Sol Menéndez Perrone) - Tiro Federal 1 (Morena Juárez).
Sporting 1 (Débora Farías) - AEC 1 (Valentina Díaz).
Primera División B
San Francisco 3 (Ariana Adassus, Florencia Sorbellini y Clara Iturrioz) - Estrella de Oro 1 (Sabrina Genchi).
Huracán 0 - Liniers 7 (Paulina Acevedo -4-, Ainara Izaguirre, Lucía Julián y Agustina Borda).
Rosario Puerto Belgrano 6 (Bárbara Aguirre -3-, Celeste Medina -2- y Juliana Ruiz) - Sansinena 0.
Pacífico de Cabildo 2 (Bianca Pasqualini y Milena Morresi) - Olimpo 4 (Jazmín Navarro, Paloma Dambolena, Sofía Xaceres y Brisa Oyarse).
Libre: SPIQPyA.