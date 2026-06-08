La ANMAT actualizó el Código Alimentario Argentino: cuáles son las modificaciones incorporadas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que, a través de la Resolución Conjunta N° 04/2026 con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, se incorporó al ordenamiento jurídico nacional una resolución mediante la cual se actualizan los límites máximos de contaminantes inorgánicos para la categoría “Arroz y sus derivados, excepto aceite”, específicamente en relación con el arsénico.

Según un informe que se publicó este lunes en el Boletín Oficial, la medida “actualiza el Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Límites Máximos de Contaminantes Inorgánicos en Alimentos, incorporado previamente al Código Alimentario Argentino, con el objetivo de adecuar la normativa nacional a los avances técnicos y científicos en materia de inocuidad alimentaria”.

Los principales aspectos de la actualización son:

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Armoniza la normativa argentina con los estándares vigentes en el ámbito del MERCOSUR.

Actualiza los límites máximos permitidos de arsénico para la categoría “Arroz y sus derivados, excepto aceite”.

Fortalece la protección de la salud de los consumidores mediante la adecuación de los criterios de control de contaminantes inorgánicos en alimentos.

Contribuye a garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos comercializados en el país.

Asimismo, se actualiza el artículo 156 del Código Alimentario Argentino, que establece los límites máximos permitidos para distintos elementos metálicos y no metálicos en alimentos, incorporando las modificaciones aprobadas en el ámbito regional.

La normativa aprobada fortalece el sistema de control de contaminantes químicos en alimentos y promueve la armonización regulatoria entre los Estados Parte del MERCOSUR, contribuyendo a la protección de la salud pública y a la libre circulación de alimentos seguros en la región.

La ANMAT informó que, a través de la Resolución Conjunta N° 05/2026 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, se incorporó al ordenamiento jurídico nacional la Resolución GMC N° 14/23 “Reglamento Técnico MERCOSUR sobre uso de almidones en quesos de muy alta humedad”.

La medida incorpora al Código Alimentario Argentino una actualización normativa acordada por los Estados Parte del MERCOSUR, que armoniza las condiciones para el uso de almidones y almidones modificados en determinadas categorías de quesos de muy alta humedad.

Los principales aspectos de la actualización:

Autoriza el uso de almidones y almidones modificados como ingredientes opcionales en quesos con humedad mayor o igual a 55 g/100 g.

Establece que estos productos deben ser tratados térmicamente y adoptar la forma del envase o envoltura que los contiene al momento del envasado.

Define un límite máximo de incorporación del 1 % (m/m) sobre el producto final.

Armoniza la normativa argentina con los criterios técnicos vigentes en el ámbito del MERCOSUR.

La modificación se incorpora al artículo 605 del Código Alimentario Argentino y responde a la necesidad de mantener actualizada la legislación alimentaria nacional de acuerdo con los avances técnicos y regulatorios aplicables a la elaboración de productos lácteos.

La normativa aprobada contribuye a la armonización regulatoria entre los Estados Parte del MERCOSUR y favorece la libre circulación de productos alimenticios elaborados bajo estándares comunes de calidad e inocuidad. (NA)