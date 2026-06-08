El bahiense Facundo Tello fue elegido para arbitrar uno de los primeros partidos del Mundial 2026

El árbitro bahiense Facundo Tello fue designado por la FIFA para dirigir el encuentro entre Bosnia y Herzegovina y Canadá, correspondiente a la primera jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La designación confirma la continuidad del juez nacido en Bahía Blanca dentro del grupo de árbitros de mayor prestigio internacional, tras haber sido parte del plantel arbitral en el Mundial anterior.

El cotejo tendrá lugar este viernes 12 a partir de las 16, en lo que será el cotejo inaugural del Grupo B.

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En la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, Tello tuvo una participación destacada al ser designado en varios encuentros, incluyendo partidos de fase de grupos y un cruce de eliminación directa.

Su debut mundialista se dio en el partido entre Suiza y Camerún, correspondiente a la fase de grupos, donde tuvo una actuación sin grandes controversias y con buen manejo del encuentro. Posteriormente, volvió a ser designado en otros compromisos del torneo, consolidando su presencia en la competencia.

Entre sus actuaciones más relevantes en ese Mundial se destaca también su participación en instancias decisivas, lo que le permitió cerrar el certamen con evaluaciones positivas por parte de la comisión arbitral de la FIFA.

Un nuevo capítulo mundialista

Con esta designación para el Mundial 2026, Tello vuelve a estar en el centro de la escena internacional, reafirmando el lugar del arbitraje argentino en las principales competiciones del fútbol mundial.

El encuentro entre Bosnia y Herzegovina y Canadá marcará así una nueva oportunidad para el colegiado bahiense de seguir sumando experiencia en la élite del fútbol global.