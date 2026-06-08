Condenan a seis años de prisión a tres acusados de vender cocaína en Luro

Durante los allanamientos en Pedro Luro se secuestró más de un kilo y medio de cocaína. (Archivo-LN.)

Tan solo tres meses después de haberse iniciado la investigación enmarcada por el sistema acusatorio, la fiscalía federal de esta ciudad obtuvo condenas contra tres imputados de vender cocaína en Pedro Luro.

Los acusados recibieron penas de seis años de prisión de cumplimiento efectivo, luego de que las partes acordaran considerarlos responsables del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerla.

La causa, a cargo del área de casos complejos de la unidad fiscal Bahía Blanca, se inició a raíz de una denuncia recibida en marzo que permitió probar la "existencia de una maniobra organizada" de venta de esa droga.

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Durante allanamientos se secuestró "más de un kilo y medio de cocaína, elementos para corte y fraccionamiento de la sustancia, dinero en efectivo y teléfonos celulares, cuyo análisis resultó central para reconstruir la actividad del grupo" delictivo.

El órgano acusador no suministró las identidades de los condenados.

Homologación

El juez federal interviniente homologó los acuerdos plenos celebrados entre la fiscalía federal, los imputados y sus defensores, y dictó sentencia condenatoria en los términos convenidos.

"La investigación, la acusación y los acuerdos homologados se concretaron en un plazo de aproximadamente tres meses desde el inicio de las actuaciones, lo que da cuenta de la eficacia del sistema acusatorio federal y del trabajo articulado entre el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas de seguridad intervinientes", se informó desde fiscalía.

En el caso actuaron el titular de la unidad fiscal, Santiago Ulpiano Martínez, y la auxiliar fiscal del área de casos complejos, Gisela Moggia.