Abuso sexual: el profesor Lucarelli fue condenado a 6 años de prisión

El juez Eugenio Casas, del Tribunal en lo Criminal Nº 2, condenó al profesor Enrique Abel Lucarelli y a Cristian Ariel Glebocki, a las penas de 6 y 8 años de prisión, respectivamente, acusados de abusar sexualmente de un niño.

Al fallo se llegó luego de que el Tribunal de Casación Penal bonaerense revocara el año pasado la absolución, en primera instancia, que les había dado otro juez del mismo cuerpo judicial.

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Tanto el docente ya jubilado como el otro hombre habían sido absueltos en marzo de 2023, pero a partir de la apelación del Ministerio Público Fiscal y de la abogada Viviana Lozano, representante legal de la familia del chico, Casación cambió el rumbo del caso, a partir de los cuestionamientos al análisis de la prueba que se había realizado para llegar a la absolución.

Más allá de la condena, ambos imputados permanecerán en libertad al menos hasta que la sentencia adquiera firmeza.

Es que el pedido de la abogada Lozano en ese sentido fue rechazado por el juez Casas.

La causa que terminó en estas condenas se originó como un desprendimiento de otra en la cual se juzgó al abuelo del niño, que recibió una pena a 23 años de prisión, mientras que la abuela fue sancionada a 6 años de cárcel.