Aumento de fondos: "Celebro este cambio de actitud del Gobierno", señaló la vicerrectora de la UNS

La negociación entre el Gobierno nacional y las universidades públicas atraviesa horas decisivas porque, si bien existe conformidad con la propuesta económica presentada por la administración de Javier Milei, el principal punto de conflicto sigue siendo la condición impuesta por el Ejecutivo para avanzar con el acuerdo: que las instituciones retiren la demanda judicial que actualmente tramita ante la Corte Suprema de Justicia.

Así lo señaló la vicerrectora de la Universidad Nacional del Sur, Andrea Castellano, quien aseguró que la cuestión judicial es hoy el principal escollo para cerrar las conversaciones.

"La cuestión vinculada a retirar la demanda judicial es la que está generando que no se haya llegado a un acuerdo, no el ofrecimiento económico", explicó en Panorama, por LU2.

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Según indicó, tanto los gremios universitarios como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) verían con buenos ojos la propuesta de actualización de fondos presentada por el Gobierno, consistente en un 24,3 % en dos partes: un 21,3 % en junio y el 3% restante en octubre.

"El ofrecimiento económico sería aceptado por los gremios y por el CIN", sostuvo. Sin embargo, aclaró que el Ejecutivo exige como contraprestación que las universidades desistan de la acción judicial iniciada por el desfinanciamiento del sistema universitario. "El Gobierno, a cambio, exige la necesidad de retirar la demanda judicial que hoy está en la Corte Suprema. La posición es no acceder a ese pedido", remarcó.

De todos modos, Castellano señaló que los equipos legales continúan trabajando para encontrar alternativas que permitan acercar posiciones.

La dirigente universitaria también destacó que la propuesta oficial contempla la creación de una comisión específica para discutir la recomposición de los recursos perdidos durante 2024, un aspecto considerado clave por las universidades. "Este porcentaje permite recuperar lo correspondiente a 2025 y lo que va de 2026 en relación con la inflación", explicó.

En ese contexto, Castellano valoró el cambio de postura del Gobierno y manifestó expectativas de que las negociaciones permitan descomprimir un conflicto que viene afectando el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio: "Lo veo como positivo, porque es muy difícil continuar con este escenario de conflicto y con este nivel salarial".

"El día a día es muy complicado —continuó—. Estamos enfrentando todas las semanas alguna medida de fuerza y eso genera muchísimas dificultades para el funcionamiento de la universidad".

Por último, insistió en la necesidad de retomar el diálogo para alcanzar una solución de fondo que garantice el normal desarrollo de las actividades académicas.

"Hay que sentarse a dialogar y buscar una solución. Nosotros necesitamos incrementar los recursos. Si esto se hubiera planteado desde el inicio, hoy el escenario sería otro. Celebro este cambio de actitud, esta reflexión. Esperemos que podamos transitar otro escenario de ahora en adelante", completó.