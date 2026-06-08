El técnico de Los Pumas y la religión: "Rezo y medito todas las noches"

En el marco de una entrevista periodística con el streaming Rugbeat, que se emite por Youtube, el entrenador de Los Pumas contó su vínculo con la religión y de su pertenencia al Movimiento Cristiano de Rugby.

Durante una charla que se emitió en vivo anoche por el canal del programa, Felipe Contepomi respondió a una inquietud del conductor Felipe Rodríguez.

Contepomi tomaba mate y en un momento el periodista le hizo una observación y pregunta acerca de los stickers que llevaba pegados en el termo: el logo de Los Pumas y una pelota con una cruz.

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"Tendría que tener el sticker de Independiente también", repsondió el entrenador del seleccionado argentino.

Pero ante la repregunta de Feli Rodríguez, el ex jugador de Newman brindó los detalles.

"Te doy la explicación. Lo tengo porque es un sticker del Movimiento Cristiano de Rugby, pero quiero aclarar que si hay algo que no mezclo es política ni religión con lo que es el deporte. Pero yo sí soy católico, creo en Dios y estoy involucrado en el Movimiento Cristiano de Rugby. Me hace bien y tengo mi scrum, como dicen. Tengo la espiritualidad. Me ayuda desde ese lado. Pero bienvenida toda religión. No hacemos diferenciación", dijo Contepomi.

Después aclaró de qué se trata lo del scrum dentro de dicho movimiento, que es una organización que busca evangelizar y transmitir valores cristianos (como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo a jugadores, entrenadores, dirigentes y familias vinculadas al ámbito del rugby.

"Scrum es un grupo de doce que nos juntamos una vez por mes. No es un grupo de autoayuda sino para mantener la llamita, la espiritualidad. Me sirve a mí pero es más personal eso", agregó el head coach.

Contepomi también habló del compromiso que lo une a la religión, la importancia en su vida y su práctica cotidiana.

"Rezo a la noche. No voy a misa. Rezo y medito todas las noches, trato de meditar todos los días. Hago una meditación cristiana. Son cosas que me hacen bien a mí. Al final del día, vayas o no a misa, creas en Dios o creas en lo que creas, tenés que tratar de ser buena persona. Y para mí vale más eso que la religión. Pero a mí eso me ayuda a tratar de ser coherente o tratar de ser buena persona", afirmó.

Nacido en Argentina en el año 1983, el movimiento está fuertemente asociado a la advocación de Nuestra Señora del Rugby. Esta figura mariana fue traída desde una capilla ubicada en Francia y es considerada la patrona del movimiento y de diversos proyectos deportivos de inclusión y reinserción social en la región.

En nuestro país tiene presencia o sedes en Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata.

Los Pumas y lo que viene

Más adelante en la charla Felipe Contepomi se refirió, en el plano deportivo, a la nueva competencia que se viene para el seleccionado argentino, la primera edición del Nations Championship.

Este nuevo torneo agrupará a los países europeos que conforman el Seis Naciones (Francia, Irlanda, Inglaterra, Escocia, Gales e Italia) más los del hemisferio Sur (Argentina, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Fiji y Japón). Los Pumas debutarán como local ante Escocia el próximo sábado 4 de julio en el estadio Marrio Alberto Kempes de Córdoba.

"Será la primera vez que se hará este Nations Championship y es re interensante. Veremos cómo se da y demás. No es que es raro, pero vos jugás contra todo el hemisferio Norte. Y ponele que ganás los seis partidos, pero por ahí terminás jugando por el séptimo u octavo puesto, porque en tu zona quedaste cuarto, porque los otros tres ganaron sus partidos y quedaron mejor. Hay que ver cómo se da. Está buenísimo", dijo.

También habló del objetivo para Los Pumas en una exigente temporada 2026, año previo al Mundial de Australia 2027.

"Las expectativas pasan por mejorar en el juego y que eso nos lleve a mejorar en resultados. Nos vamos acercando al objetivo más grande que es el Mundial. Este año nos servirá como equipo para afianzar ciertos conceptos. Será un año que estará bueno", indicó.