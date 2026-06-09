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Seis líneas de colectivos modificarán sus recorridos este jueves por un corte de calle en pleno centro

El municipio informó que la interrupción vehicular se extenderá por 48 horas debido a tareas de reencarpetado asfáltico. Cuáles serán las modificaciones en el transporte público.

El municipio informó que realizará un corte total de tránsito en calle Chiclana al 400, entre Lavalle-España y General Paz-Villarino, debido a la realización de una obra de reencarpetado asfáltico.

Debido a estos trabajos -que comenzarán a las 8.30 y se extenderán por 48 horas- seis líneas de colectivos deberán modificar sus recorridos.

Los cambios afectarán a las líneas 504, 506, 512, 513EX, 517 y 521, precisaron desde la comuna, con el siguiente esquema:

504 (Ingeniero White a Hospital Penna): circulará por Chiclana, Lavalle, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y retomará su ruta habitual.

506 (Villa Nocito a Villa Muñiz): circulará por Chiclana, Las Heras, Soler, Avenida Cerri y retomará su ruta habitual.

512 (Parque de la Ciudad a Barrio 5 de Abril): circulará por Chiclana, Lavalle, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y retomará su ruta habitual.

513EX (Parque de Mayo a Harding Green): circulará por Chiclana, Lavalle, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y retomará su ruta habitual.

517 (Parque de la Ciudad a Espora): circulará por Chiclana, Lavalle, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y retomará su ruta habitual.

521 (Bosque Alto/Conicet a Plaza Brown): circulará por Chiclana, Donado, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y retomará su ruta habitual.

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