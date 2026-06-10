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Federal A.

Villa Mitre perdió a uno de sus titulares antes de un partido clave

El tricolor recibe el domingo a Germinal de Rawson.

Fotos: Archivo La Nueva.

Villa Mitre perdió a uno de sus jugadores titulares y pieza fundamental de su andamiaje en el Torneo Federal A, antes de un partido clave por la primera fase la Zona 4.

Se trata de Leandro Fernández, quien -tras un resarcimiento económico- dejó  el club para pasar a Chaco For Ever en la Primera B Nacional.

El zurdo cordobés de 31 años se sumará al albinegro que dirige Pedro Llorens, ex entrenador de Olimpo y quien lo conoce de Racing de Córdoba.

For Ever se encuentra en la última colocación de la Zona 1, con 9 puntos y hace 8 fechas que no gana, cuando consiguió su única victoria en la competencia (2 a 0 ante All Boys).

En este breve paso por la Villa, ya que fue uno de los últimos refuerzos en sumarse a comienzo de marzo, Lei fue titular en todos los partidos (10) de la temporada.

En ese encuentros, además, ocupó diferentes posiciones (jugó de lateral, de volante y de interno) siendo una variante clave para distintos sistemas y momentos del partido.

Tras su partida, desde el club buscarán sumar un reemplazo en su posición y también trabajan en busca de incorporar un delantero.

En lo sucesivo, Villa Mitre recibirá a Germinal de Rawson en El Fortín, el domingo a las 15.

Tras purgar la fecha libre, el equipo que conduce Diego Cochas está octavo, aunque a tres puntos del cuarto (último que clasifica) que justamente es el albiverde.

Olimpo, por su parte, visitará a Sol de Mayo en busca mantener la cima del grupo.

*La tabla

1°) Olimpo, 21 puntos; 2°) Alvarado, 19: 3°) Kimberley, 17;  16; 4°) Germinal, 14; 5°) Sol de Mayo, 13; 6°) Villa Mitre, Santamarina y Brown de Madryn, 11 y 9°) Círculo Deportivo, 7.

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