Caso Agostina Vega: el motivo por el que custodian la casa de Barrelier

La casa de Barrelier, lugar en el que se cometió el crimen

La casa de Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de la adolescente Agostina Vega en Córdoba, es custodiada por la Policía debido a que en las últimas horas se conocieron diversas amenazas que encendieron las alarmas.

Una de las postales que llamó la atención en el caso que investiga el brutal crimen de Agostina es la presencia policial en la cuadra donde está la vivienda de Barrelier, sobre la calle Campillo al 800, imagen que no se había visto en otras oportunidades, salvo en los allanamientos.

La cuadra está cerrada al tránsito y la duda de los vecinos permitió conocer que la Policía de Córdoba está allí debido a que se recibieron intimidaciones de prender fuego el domicilio del acusado en represalia por el femicidio que sacude a la provincia.

El objetivo principal es resguardar la casa para evitar la eliminación de pruebas, así como también poner en riesgo a quienes viven en la zona. (NA)