Con los triunfos de Comercial, Velocidad, Argentino y Ateneo ya están los cruces de cuartos en la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

(Noticia en desarrollo)

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Comercial, Velocidad, Argentino y Ateneo lograron esta noche la clasificación a los cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

El portuario (5º) superó de visitante a Espora (12º), 76 a 58 y cerró la serie 2-0, en el segundo partido que había sido suspendido por la humedad.

Velocidad (6º) venció como local a Bahía Basket (11º), 78 a 75 y ganó 2-1. Este encuentro se demoró a raíz de la rotura del reloj y las continuas interrupciones. De todos modos, los árbitros decidieron continuar, ya que funcionaban los dispositivos de 24.

Argentino (7º), por su parte, derrotó de visita a La Falda (10º), 69 a 56 (2-0), completando el encuentro que había quedado inconcluso cuando faltaban 5m21 para el final del primer cuarto.

Mientras que Ateneo (9º) fue el único que pasó teniendo desventaja deportiva, al superar de visitante a El Nacional (8º), 63 a 51 (2-1).

Cruces y fechas

De esta manera, desde el viernes cruzarán en cuartos de final 9 de Julio (1º)-Ateneo (9º), San Lorenzo (2º)-Argentino (7º), Sportivo Bahiense (3º)-Velocidad (6º) y Altense (4º)-Comercial (5º).

El martes 16 no se jugará, para evitar la superposición con el debut de Argentina en el Mundial de fútbol.

El segundo partido de la serie Ateneo-9 de Julio irá el miércoles 17 en Punta Alta. Se adelanta porque Luciano Vecchi viaja con el seleccionado bahiense U13.

Los restantes segundos encuentros serán el viernes 19.

El Nacional 51, Ateneo 63

El Nacional (51): A. Catalán (5), F. Dulsan, T. Bustos (2), R. Arce (8), M. Cruglak (12), fi; S. Marzialetti (11), O. Rayes (2), V. Moretti (9), V. Díaz y A. Ferreyra (2) . DT: Juan Cruz Santini.

Ateneo (63): M. Leiva (6), F. Percello, B. Sacomani (1), G. Mallemaci (18), D. Ezcurra (19), fi; T. Gómez Lepez (5), N. Bejarano, J. Margiotta (8), M. Casco (6) y T. Pozzi. DT: Alexis Amarfil.

Cuartos: El Nacional, 11-16; 23-36 y 34-54.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Alejandro Ramallo y Marcelo Gordillo.⁩

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Serie: Ateneo, 2-1.

Velocidad 78, Bahía Basket 75

Velocidad (78): S. Dutari (8), S. Ferrari (6), F. Berdini (10), A. Calderone (3), A. Icasto (28), fi; P. Pollio (13), B. Mandolesi (10) y J. Barco. DT: Alan Rava.

Bahía Basket (75): A. Durand (10), F. Salce (2), J.C. Mambretti (5), M. Morando (15), S. Ponzoni (7), fi; E. Kloster (18), J.B. Kiessling (5), E. Jaime (13), B. Gigliotti y E. Zandonadi. DT: Juan Pablo Coronel.

Cuartos: Velocidad, 17-23; 44-36 y 60-45.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Giannino y Joel Schernenco.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Serie: Velocidad, 2-1

Espora 58, Comercial 76

Espora (58): M. Achor (18), M. Veliz (9), J.M. Coronel (9), L. Ruiz (4), T. Galant (11), fi; J. Martínez (2), N. Cornago (2), A. Miguez (3), I. Costanzo y G. Vampos. DT: Juan Gilberto Soldini.

Comercial (75): J.C. Iturbide (17), S. Bussetti (6), L. Orellano (14), M. Álvarez (18), F. Cardone (10), fi; R. Lorenzo, F. Asensi (4), F. Lambrecht (2), L. Hermosilla (2), J. Hassanie y J.P. Vinderola (2). DT: Gustavo Candia.

Cuartos: Espora, 18-20; 30-37 y 48-57.

Árbitros: Sebastián Arcas, Juan Gabriel Jaramillo y Francisco Irrazábal.

Cancha: José Galié (Espora).

Serie: Comercial, 2-0.

La Falda 56, Argentino 69

La Falda (56): G. Fernández Vita (8), B. Minucci (11), V. Kleja (15), I. Frisón (11), B. Jaratz (4), fi; P. Amigo, F. Riccio (7) y M. Cuchetti. DT: Juan Miguel Vigna.

Argentino (69): J.P. Paronetto (18), J.C. Reschini (11), G. Brescia, F. Malmesi (8), M. Montanaro (4), fi; F. Durando (3), B. Ugolini (18), G. Parrotta, S. Boyé (5), J. Gonzalía, N. Antonelli (2) y A. Puentes. DT: Andrés Iannamico.

Cuartos: La Falda, 13-21; 31-29 y 45-45.

Árbitros: Mariano Enrique, Néstor Schernenco y Joaquín Binsou.

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Serie: Argentino, 2-0.