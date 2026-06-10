Impacto de la guerra: la inflación de EE. UU. fue de 4,2 %, la más alta en tres años

Producto del impacto de la guerra en Medio Oriente, la inflación de Estados Unidos fue de 4,2 % en mayo, su nivel más alto desde abril de 2023. Se trató de un resultado en línea a lo proyectado por el mercado. La sorpresa estuvo del lado de la medición mensual, en donde se registró una desaceleración en la inflación núcleo.

El dato interanual consolida la fuerte aceleración en la inflación norteamericana desde el comienzo del conflicto militar entre EE. UU. e Israel con Irán a fines de febrero. Ese mes, los precios habían subido 2,4 %, pero en marzo avanzaron a 3,3 %, luego en abril aumentaron a 3,8 % y actualmente volvieron a perforar la barrera del 4 %.

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