De Cerri a la torre Eiffel: Sansinena pierde a un jugador clave, justo ahora que está tercero

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

El sábado juega su último partido con la camiseta de Sansinena y dos días más tarde viaja a Francia “a probar suerte”, todavía sin darse cuenta que su vida experimentará un cambio total y absoluto cuando deje nuestro país y a las 13 horas el avión que abordó esté aterrizando en el aeropuerto Charles de Gaulle de París.

“Me voy a vivir allá, a la ciudad de Niza, que se ubica a casi 900 kilómetros de la capital. Seguramente ese trayecto lo haga en tren”, adelantó Pablo González, el comodín del conjunto de General Daniel Cerri.

El volante creativo surgido en los “Carasucias” de Villa Parodi y que empezó a competir a nivel oficial en las infantiles de Comercial viaja con una Visa de trabajo extendida por un año, que no le exigió ningún costo ni la necesidad de tener que hablar algún otro idioma más allá del español.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Voy a ver qué pasa, aunque con la idea de quedarme a vivir. Ya tuve una entrevista laboral con los responsables de la base operativa del aeropuerto de Niza, donde se encuentra trabajando mi ex pareja (Candela), la que me está dando una mano para que yo pueda ir con la logística más o menos armada”, expresó el “Araña”, quien emigra solo y no tiene familiares en el viejo continente.

--¿Puede resurgir el amor en la costa azul?

--Nooo… Con Candela quedó todo muy claro, somos muy buenos amigos. Niza está al lado de Mónaco, así que por poco me perdí de ir a ver la Fórmula 1, je, je.

“Ella se fue el año pasado y le está yendo bien, y eso me entusiasmó a tomar la decisión. Fue todo muy rápido, aunque lo venía pensando desde algunos meses. Quiero probar algo distinto, conocer otros lugares, darle un cambio a mi vida”.

--¿Existe alguna posibilidad de seguir ligado al fútbol?

--Aunque no es la prioridad, en caso de que surja una chance de jugar en alguna categoría del ascenso la evaluaré. Por las dudas ya me anoté en algunos grupos de WhatsApp de argentinos y latinos que se juntan para turnitos de Fútbol 5, 7 o 9. Es más fuerte que yo... (risas).

--¿Cuál fue la reacción del DT Leandro Donayevich cuando le dijiste que te ibas?

--Que le hacía un agujero en el equipo, justo ahora que estábamos en alza y peleando el ingreso entre los cuatro que en tres fechas jugarán los playoffs. Más allá de eso me entendió y me deseó suerte.

“Una lástima, porque el equipo escaló al tercer lugar de la tabla y hace cinco partidos que no pierde (4-4 con Rosario, 2-1 a Pacífico C, 1-0 a Comercial, 2-2 con Dublin y 1-0 a Pacífico BB)”, sostuvo el volante de 32 años, que en este torneo (disputó los 11 cotejos de Apertura y marcó 2 goles) también se desempeñó de central y de lateral por izquierda.