Olimpo, Villa Mitre y toda la fecha 13 en mismo día y horario

Luego de que ambos purgaran su fecha libre, Olimpo y Villa Mitre volverán a ver acción en simultáneo el próximo domingo, cuando se dispute la fecha 13 de la Zona 4 del Torneo Federal A.

Toda la programación del grupo se jugará desde las 15.

El tricolor se presentará en El Fortín y tendrá un duelo clave ante Germinal en busca de los puestos de clasificación.

El árbitro en Bahía será Diego Novelli.

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Mientras que el aurinegro visitará a Sol de Mayo en Viedma.

El juez del partido será Jorge Etem.

Además, en Mar del Plata, Kimberley esperará por Alvarado con arbitraje del bahiense Juan Ignacio Nebbietti.

Mientras que en Nicanor Otamendi Círculo Deportivo recibirá a Santamarina de Tandil. Pitará Valentín Pompei.

Libre tendrá Brown de Madryn.

*Cómo llegan

Villa Mitre volverá a jugar luego de tener fecha libre y tras acumular dos empates sin goles en sus últimas presentaciones (ante Círculo Deportivo y Kimberley).

Para este encuentro y lo que resta de la temporada, el tricolor no contará con Leandro Fernández, quien continuará su carrera en Chaco For Ever de la Primera B Nacional, tras ser titular en todos los encuentros del torneo.

Olimpo, por su parte, igualó 0 a 0 el domingo ante Brown de Puerto Madryn.

Y aunque se mantiene como líder del grupo, ganó uno de los últimos encuentros, en los que sólo marcó un gol.

*La tabla

1°) Olimpo, 21 puntos; 2°) Alvarado, 19: 3°) Kimberley, 17; 16; 4°) Germinal, 14; 5°) Sol de Mayo, 13; 6°) Villa Mitre, Santamarina y Brown de Madryn, 11 y 9°) Círculo Deportivo, 7.