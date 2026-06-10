Millones de argentinos ya viajaron al exterior: qué saber antes de volar a Estados Unidos

Viajar al exterior volvió a convertirse en una prioridad para muchos argentinos en 2026. Según el Global Holiday Barometer,el 81% planea realizar al menos un viaje este año. Con un tipo de cambio más estable y una mayor oferta de vuelos internacionales, millones de personas ya salieron del país durante los primeros meses del año, y Estados Unidos vuelve a aparecer entre los destinos más elegidos.

Ciudades como Miami, Orlando y Nueva York siguen concentrando gran parte de la demanda turística argentina, tanto por compras como por vacaciones familiares. Sin embargo, organizar un viaje a Estados Unidos requiere prestar atención a varios detalles clave antes de despegar: documentación, conectividad, medios de pago y diferencias culturales que pueden influir en la experiencia.

Qué documentación necesitás para ingresar a Estados Unidos

Para viajar a Estados Unidos en 2026, los argentinos necesitan un pasaporte vigente y, en la mayoría de los casos, una visa de turismo B1/B2. Como los turnos consulares pueden demorar varios meses, conviene iniciar el trámite con anticipación.

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Además, es recomendable llevar la documentación respaldatoria ordenada, ya que las autoridades migratorias pueden solicitarla al ingresar al país. Entre los documentos más importantes se encuentran:

Pasaporte vigente.

Visa B1/B2 aprobada.

Pasajes de regreso.

Reservas de alojamiento.

Comprobantes económicos o tarjetas internacionales.

También se recomienda contratar un seguro de viaje. Aunque no es obligatorio, la atención médica en Estados Unidos puede ser muy costosa incluso ante emergencias menores.

Antes de volar, conviene revisar posibles actualizaciones en los requisitos migratorios o sanitarios en la página web oficial de migraciones o consulados, para evitar inconvenientes al llegar.

La importancia de tener internet apenas aterrizás

Mantenerse conectado durante el viaje es clave, especialmente al llegar a un aeropuerto en Estados Unidos. Tener internet desde el primer momento permite revisar reservas de hotel, pasajes, comprobantes migratorios, seguros de viaje o cualquier documento digital que puedan solicitar al ingresar.

Por eso, cada vez más viajeros argentinos eligen comprar una eSIM para Estados Unidos antes de volar. Esta tecnología permite activar un plan de datos directamente desde el celular, lo que facilita tener conexión apenas aterrizás, sin depender del roaming tradicional ni perder tiempo buscando una SIM física en el aeropuerto.

Tarjetas, efectivo y pagos en dólares

Estados Unidos sigue siendo un país muy orientado al consumo con tarjeta. En la mayoría de las ciudades, incluso pequeños comercios aceptan pagos contactless o billeteras digitales, por lo que no suele ser necesario llevar grandes cantidades de efectivo.

De todos modos, muchos viajeros prefieren llevar algunos dólares físicos para gastos menores, propinas o emergencias. Las propinas son una diferencia cultural importante: en restaurantes, bares y servicios turísticos se espera un adicional de entre el 15% y el 20%, calculado sobre el subtotal de la cuenta, es decir, antes de impuestos.

También conviene consultar previamente con el banco las comisiones por consumos en el exterior y habilitar las tarjetas para uso internacional. Algunas entidades aplican cargos extra por retiros en cajeros automáticos o conversiones de moneda.

Diferencias culturales que pueden sorprender a los argentinos

Aunque Estados Unidos es un destino habitual para muchos argentinos, existen diferencias culturales que conviene tener en cuenta antes de viajar.