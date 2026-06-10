Messi: "Yo estoy ilusionado con el Mundial; siempre quiero jugar y ganar"

El astro argentino Lionel Messi retornó a las canchas luego de dejar atrás la lesión muscular, le cambió la cara a la Selección Argentina en 20 minutos y está listo para que empiece la Copa del Mundo. ¿Nos volvemos a ilusionar?

"Yo estoy ilusionado con el Mundial. Me cuesta vivirlo de otra manera, siempre quiero jugar y ganar", infló el pecho Leo en Alabama luego del 3-0 frente a Islandia, con gol suyo de penal incluido.

El 10 se mostró más que optimista y dejó buenas sensaciones: "Me sentí muy bien, tenía ganas de jugar un ratito para sacarme los miedos normales de la molestia que quizá aparecen en los entrenamientos. Fuimos día a día, de a poquito".

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"Este grupo demuestra que sigue con las mismas ganas, somos un grupo ganador y siempre quiere más. Les va a costar ganarnos a los rivales", aseguró Messi en zona mixta.

Y también hablo de los hinchas: "En estos momentos el argentino siempre se ilusiona y acompaña. Ya lo habíamos dicho antes que no los íbamos a dejar tirado. Que la gente no tenga dudas que vamos a dejar todo".