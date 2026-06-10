Se realizó la primera reunión de trabajo con las federaciones rumbo a los Jadar Junior

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Se desarrolló este martes la primera reunión de trabajo entre las máximas autoridades del Comité Olímpico Argentino, funcionarios locales y representantes de las distintas disciplinas que formarán parte de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente del COA, Mario Moccia; el secretario general de la institución, Víctor Sergio Groupierre; y el subsecretario de Deporte de la Municipalidad de Rosario, Diego Sebben, ciudad que albergará la primera edición del evento, del 1 al 10 de abril de 2027.

La reunión marcó el puntapié formal en la construcción conjunta de estos Juegos, concebidos como una instancia clave dentro del sistema deportivo argentino, orientada a atletas menores de 21 años y pensada como plataforma de proyección hacia el alto rendimiento internacional.

Según remarcaron, uno de los ejes centrales del encuentro fue el crecimiento proyectado del evento, consolidado por su carácter federal y masivo.

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También se compartieron detalles sobre el formato de competencia, que contemplará dos etapas u “olas” a lo largo de los diez días, replicando el modelo organizativo utilizado en los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022. Esta estructura permitirá optimizar la logística, ordenar la utilización de sedes y garantizar mejores condiciones de participación para todas las disciplinas, en un evento que aspira a reunir a representantes de todo el país con una programación técnica coordinada junto a las federaciones.

Otro aspecto destacado en la reunión fue la importancia del legado en infraestructura que dejarán los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, cuya realización previa permitirá contar con instalaciones renovadas y equipamiento de nivel internacional.

En el plano deportivo, se remarcó el valor estratégico del rango etario sub 21, ubicado como instancia previa a los Juegos Panamericanos Junior. De este modo, la competencia se proyecta como un espacio de evaluación, seguimiento y desarrollo para jóvenes talentos, contribuyendo a la preparación de futuras selecciones nacionales con anticipación al calendario internacional y fortaleciendo una línea de trabajo que busca dar continuidad al proceso formativo entre el deporte juvenil y el alto rendimiento.