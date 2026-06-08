Manuel Córsico ganó otra vez: "Viene siendo un muy buen año, sólido y con continuidad"

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Durante 2026, cada vez que el bahiense Manuel Córsico se presenta en una competencia, la puede ganar.

Así sucede desde la noche del 5 de enero, cuando se impuso en el tradicional Circuito de Reyes, hasta este domingo, cuando ganó los 15k de la Adizero, en Palermo, Capital Federal.

Manu se quedó con la primera colocación al finalizar el trazado en 44:52, dejando atrás a dos poderosos atletas como Ignacio Erario (45:18) y Joaquin Arbe (45:43), quienes completaron el podio.

"Estuvo lindo para correr, con mucha humedad pero bastante bien. Salí tranquilo los primeros 3 kilómetros, después pasé al frente y pude ir haciendo una diferencia de a poco. Después fue aguantar", le contó a La Nueva.

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"Terminé algo castigado, pero con el correr de las horas y durmiendo bien, ya me estoy recuperando", agregó el atleta Puma.

Córsico, actual campeón nacional de medio maratón, venía de obtener el segundo puesto en los 10k de la 50ª edición de la tradicional prueba Fiestas Mayas.

"La verdad, viene siendo un muy buen año, sólido y con continuidad. El puesto es circunstancial porque va a depender del nivel y también de cómo estén los demás. Pero vengo parejo", sostuvo.

El bahiense comenzó el año logrando el tricampeonato en el Circuito de Reyes, en nuestras calles, la noche del 5 de enero, marcando 25:17 (son 8472 metros).

A las 48 horas se presentó en la largada de la 52° Corrida de San Fernando, la histórica competición que une Punta del Este con Maldonado, y frenó el cronómetro primero en 30:09 para los 10K.

Luego, el 17 de enero, conquistó por segundo año consecutivo los 10K de Mar del Plata, con una marca de 30:05.

Ya en febrero, el sábado 7, corrió los 8K de la Doble San Antonio en Piriápolis en 24:42 y llegó tercero detrás de Laureano Rosa (24:17) y Martín Cuestas (24:20).

Más acá, Córsico se quedó con la Supernova 10K y la media maratón de Santa Rosa. Imparable.

Por su parte, Micaela Levaggi se quedó con la prueba en la rama femenina.

La marplatense, reciente bicampeona iberoamericana en Lima (en 1.500 y 5.000 metros), se impuso con un tiempo de 52:13. La escoltaron Dahyana Juarez (52:15) y Sofía Luna (52:23).