Senior liguista: Bella Vista festejó en el clásico y se puso a tiro de la cima
El Gallego se impuso 2 a 1 ante el aurivioleta y, con un partido menos, se puso a dos puntos del vanguardista Sporting, que volvió a perder, esta vez ante Comercial. También ganaron los Pacífico y San Francisco.
El torneo Apertura del fútbol Senior de la Liga del Sur se puso al rojo vivo, tras jugarse la 7ª fecha.
Bella Vista superó a Tiro Federal 2 a 1 en el clásico y se le puso cerca al líder Sporting, que cayó ante Comercial.
Además, el Gallego completará mañana su partido pendiente ante Pacífico de nuestra ciudad y podría despojar al rojinegro de la cima.
En esta jornada también festejaron Comercial --derrotó al puntero--, los Pacífico y San Francisco.
Resultados:
Pacífico de Cabildo 3 (Leandro Duelle --2-- y Esteban Angelini), Sansinena 1 (Emiliano Jofré).
San Francisco 3 (Patricio Muñoz, Federico Timi y Diego Vaquero), Huracán 2 (César Panduro y Juan Pablo Campos).
Bella Vista 2 (Fabián Merlini --2--), Tiro Federal 1 (Javier Muñoz).
Sporting 1 (Marco Cossú), Comercial 2 (Maximiliano Casas y Nicolás Custodio).
Libertad 1 (Gustavo Peña), Pacífico BB 2 (Ramón López y Hernán Sacripandi).
LA TABLA
Sporting 15
Bella Vista 13
Huracán 12
Pacífico de Cabildo 12
Comercial 11
Sansinena 10
Libertad 7
San Francisco 7
Pacífico BB 7
Tiro Federal 3