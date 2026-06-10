Senior liguista: Bella Vista festejó en el clásico y se puso a tiro de la cima

El torneo Apertura del fútbol Senior de la Liga del Sur se puso al rojo vivo, tras jugarse la 7ª fecha.

Bella Vista superó a Tiro Federal 2 a 1 en el clásico y se le puso cerca al líder Sporting, que cayó ante Comercial.

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Además, el Gallego completará mañana su partido pendiente ante Pacífico de nuestra ciudad y podría despojar al rojinegro de la cima.

En esta jornada también festejaron Comercial --derrotó al puntero--, los Pacífico y San Francisco.

Resultados:

Pacífico de Cabildo 3 (Leandro Duelle --2-- y Esteban Angelini), Sansinena 1 (Emiliano Jofré).

San Francisco 3 (Patricio Muñoz, Federico Timi y Diego Vaquero), Huracán 2 (César Panduro y Juan Pablo Campos).

Bella Vista 2 (Fabián Merlini --2--), Tiro Federal 1 (Javier Muñoz).

Sporting 1 (Marco Cossú), Comercial 2 (Maximiliano Casas y Nicolás Custodio).

Libertad 1 (Gustavo Peña), Pacífico BB 2 (Ramón López y Hernán Sacripandi).

LA TABLA

Sporting 15

Bella Vista 13

Huracán 12

Pacífico de Cabildo 12

Comercial 11

Sansinena 10

Libertad 7

San Francisco 7

Pacífico BB 7

Tiro Federal 3