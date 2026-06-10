Falleció Domingo Robles, dirigente clave en la historia de Peñarol en la Liga Nacional

Falleció en las últimas horas el ex persidente de Peñarol, Domingo Robles (68 años), el dirigente responsable que la institución milrrayitas tuviera una época de gloria en la Liga Nacional como en las competencias continentales.

Robles se encontraba internado hacía algunos días en una clínica privada con un cuadro de salud delicado.

Robles fue presidente de Peñarol durante 21 años y dejó su cargo en 2022.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Durante su gestión el equipo “milrayitas” ganó 4 veces la Liga Nacional y 2 veces la Liga de las Américas entre otros varios títulos conseguidos por la institución de Garay y Santiago del Estero.

La institución emitió un comunicado:

"El Club Atlético Peñarol expresa su más profundo dolor por el fallecimiento de Domingo Robles, quien fuera presidente de nuestra institución durante más de dos décadas.

"Entre 2001 y 2022, Domingo condujo los destinos del club. Su liderazgo fue fundamental en una de las etapas más gloriosas de nuestra institución, período en el que el club alcanzó logros deportivos inolvidables, entre ellos cuatro títulos de la Liga Nacional y dos Ligas de las Américas, consolidando a Peñarol como una referencia del básquet argentino y continental.

"En reconocimiento a su trayectoria y a su invaluable aporte al crecimiento de nuestra institución, el Club Atlético Peñarol desde las 15, declara 24 horas de duelo y suspende durante ese período todas sus actividades deportivas, administrativas y sociales.

"Su legado quedará para siempre en la historia grande de Peñarol. Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento".