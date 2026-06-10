La mística ricotera vuelve a sonar con Rey Garufa y Sus Timadores

El próximo 19 de junio, Rey Garufa y sus Timadores se presentará en el Teatro Rossini con un espectáculo pensado para revivir la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más influyentes y convocantes de la historia del rock argentino.

Con una trayectoria de años recorriendo escenarios de todo el país, el grupo se ha consolidado como uno de los tributos más reconocidos al repertorio ricotero. Bajo el concepto "Obras Cumbres & Inéditos", el espectáculo también propone rescatar composiciones menos habituales, convirtiéndose en una oportunidad especial para quienes conocen en profundidad la obra de Los Redondos y disfrutan descubrir joyas escondidas de su repertorio.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de TicketBahia.com