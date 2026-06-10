Muerte en el gimnasio: ¿el plano del lugar de la caída proyectaba una pared?

"En los planos de la parte superior del gimnasio está dibujada lo que parece ser una pared, pero todavía no lo pudimos confirmar", informó a La Nueva. una fuente de la investigación por la muerte del abogado Juan Roberto Cafasso en el gimnasio Sport Club.

Ese es uno de los puntos relevantes que busca dilucidar el fiscal Cristian Aguilar, luego del allanamiento y la inspección realizados ayer en las instalaciones -que siguen clausuradas- ubicadas en la avenida Cabrera al 4.100.

En esa línea, seguramente se consultará con un perito ingeniero para determinar si, como se cree, en los planos figura la construcción de una pared en el sector donde solo estaban las gigantografías que el sábado provocaron la caída al vacío del cliente de 69 años, luego de trastabillar al bajar de un elíptico.

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Y de confirmarse esa presunción podría quedar comprometida la situación procesal del responsable de la obra, cuyo nombre no trascendió.

El fiscal, por otro lado, también evalúa citar a una persona, con seudónimo, que realizó un comentario como forista en una nota de La Nueva. sobre este drama y se refirió a un antecedente que, por milagro, no llegó a tragedia.

Se trata, según dijo, de un hombre que realizaba tareas de plomería y, según dicho lector, cayó por el mismo cielorraso y luego quedó colgado a 2,5 metros de altura, hasta que finalmente fue rescatado.