La Cámara de Gimnasios de Bahía Blanca repudió el ataque a la nutria pero no se refirió a la muerte en Sport Club

Pese a la conmoción por el fallecimiento de Juan Roberto Cafasso (69 años) en el gimnasio Sport Club Bahía, calificado como "muerte evitable" por el fiscal de la causa, la Cámara de Gimnasios de Bahía Blanca emitió un comunicado donde no se refiere a este caso sino al ataque a una nutria por parte de dos jóvenes de la región que estudian en la ciudad.

"Repudiamos totalmente el acto de crueldad animal contra una nutria ocurrido en nuestra ciudad. El deporte se basa en respeto, disciplina y empatía. La violencia no tiene lugar en nuestros gimnasios. Por eso, declaramos personas NO GRATAS a los involucrados. Queda prohibido su ingreso a todos los gimnasios adheridos a CA.B.GI.A.A o de índole deportivo. Educar también es poner límites".

El texto se encuentra firmado por el titular de la Cámara, José María Rodríguez.

Por el caso de maltrato animal están acusados Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, jóvenes oriundos de Huanguelén que se filmaron pateando y matando al animal. La fiscalía especializada en el tema ya trabaja en el proceso.

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Acerca del gimnasio donde murió Cafasso, se conoció que tenía una habilitación municipal provisoria vencida y había recibido una intimación de parte de la comuna.

La víctima, abogado y exdirector del Puerto, cayó desde 3,5 metros mientras estaba en un entrepiso donde había utilizado un elíptico ubicado a 20 centímetros de un zócalo que en la parte superior tenía unos banners que no sirvieron de protección.