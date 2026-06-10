Muerte en el gimnasio: piden conocer cuántos negocios tienen habilitación provisoria en Bahía

El concejal Carlos Alonso (bloque unipersonal de LLA) presentó en las últimas horas un proyecto para que el Municipio informe cuántos comercios o locales tienen habilitaciones provisorias para funcionar en Bahía Blanca.

La iniciativa surge tras la muerte el pasado sábado del abogado Juan Roberto Cafasso en las instalaciones del gimnasio Sport Club, ubicado en Cabrera al 4100.

En ese lugar, que tenía una habilitación municipal provisoria vencida desde el mes de enero, se produjo el trágico deceso del hombre de 69 años, que murió tras caer al vacío por apoyarse en una falsa pared que se encontraba a escasos centímetros de una máquina elíptica que utilizaba.

El edil Alonso pretende que se difunda la cantidad de negocios que cuentan con habilitaciones provisorias y pide saber qué dependencia de la comuna tiene a cargo el control de esos lugares y con qué periodicidad se producen los mismos.

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Además pide que se dé a conocer si algunas de las habilitaciones concedidas están en revisión, fueron suspendidas o, como en el caso de Sport Club, se encuentran vencidas.

El proyecto podría tratarse en la sesión que se realizará mañana en Sarmiento 12.

"En las últimas sesiones se aprobaron habilitaciones de este tipo y estoy convencido que algunos concejales ni siquiera leen los expedientes", se quejó Alonso.

Entretanto, continúa la investigación judicial. Ayer el fiscal realizó un allanamiento en el lugar y afirmó que se trató de una "muerte evitable". Sostuvo que poner un elíptico a 20 centímetros del vacío no responde ni siquiera al sentido común.