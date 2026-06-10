ABSA continúa con los trabajos en el acueducto Brandsen

Prosiguen los trabajos en el acueducto Brandsen con una intervención que permitirá recuperar la operación plena de la cañería en ese tramo específico del acueducto a la altura de Undiano entre Brown y Berutti, en Bahía Blanca.

Para llegar a este punto, durante la jornada del ayer se realizó el retiro de dos tramos de la cañería de 820 milímetros para permitir el ingreso de los equipos de limpieza, y preparar la superficie interior. También ayer, se recambió un tramo de otro conducto de 450 milímetros sobre calle Brown, que ya fue repuesto.

Recordamos que las tareas forman parte de la obra de rehabilitación que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) y que, si bien se realizaron maniobras para mantener el suministro, podrá registrarse una merma de presión en la zona de macro y microcentro, y en los barrios Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pampa Central, Napostá, Mariano Moreno, Villa Ressia y Villa Rosas. En tanto, en Pedro Pico, San Martín y Colón será más notoria la afectación por su cercanía a la traza de la cañería intervenida.

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De esta manera, se solicita a los usuarios de estos sectores cuidar las reservas domiciliarias durante estas jornadas y adaptar los consumos a esta restricción, hasta que se normalice el suministro.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.