Por las cámaras: atrapado cuando intentaba robar una moto en el centro

Un sujeto fue atrapado esta madrugada en la zona céntrica acusado de intentar sustraer una motocicleta, informaron fuentes oficiales.

Los voceros indicaron que el procedimiento se desarrolló tras el aviso de los operadores del Centro Único de Monitoreo, quienes observaron a un sujeto pretendiendo cortar el candado con el que estaba asegurada una moto marca Rouser 200cc. en la zona de calle O`higgins al 100.

Efectivos del Comando de Patrulla se dirigieron al sitio y lograron interceptar a Leandro Ariel Alba, de 37 años, secuestrando en su poder una pinza, un destornillador y un cuchillo, los que presuntamente habría utilizado poco antes.

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Los policías también demoraron a una mujer que acompañaba al acusado y que no tenía documentación personal.

Fueron trasladados a la comisaría Primera, donde iniciaron actuaciones por el delito de tentativa de robo.

Vehículo robado

Un menor fue arrestado anoche cuando circulaba al mando de una moto con pedido de secuestro.

El joven, de 16 años, fue interceptado en la zona de Parera al 2.200 cuando circulaba en una moto Honda Wave 110cc que no tenía patente colocada.

Los efectivos verificaron la numeración del rodado y detectaron que era sustraído, por lo que procedieron a secuestrarlo. También advirtieron que la identificación del cuadro estaba limada.

El adolescente fue imputado de encubrimiento e infracción al artículo 289 del Código Penal.