Pringles: robó herramientas de una casa pese a quedar filmado

La vecina Patricia García hizo público en las redes sociales un video donde se ve el accionar de un delincuente que le sustrajo herramientas varias.

En las imágenes se observa cómo el hombre, encapuchado y con gorra, se apodera de una amoladora, un cable extensión, un martillo percutor y taladros, para irse con absoluto cuidado para no despertar a los damnificados.

"Otra vez fuimos víctimas de la inseguridad" escribió la mujer en sus redes sociales.

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"Este delincuente ingresó saltando el cerco de nuestra vivienda y nos robó herramientas de trabajo: amoladoras, taladros, alargues, martillo percutor y otros elementos que utilizamos para ganarnos el sustento día a día", agregó.

"Lo más indignante es que no es la primera vez: esta misma persona ya ingresó tres veces a nuestra casa, incluso estando nosotros adentro" aseguró Patricia.

A su vez, pidió a la comunidad que no compre los elementos si se los ofrecen a bajo costo.

"Compartimos las imágenes para que la comunidad esté alerta. Si alguien les ofrece herramientas de estas características para vender, les pedimos que nos avisen, ya que podrían ser parte de lo que nos fue robado", mencionó.

"Y si alguien reconoce a la persona que aparece en el video, le agradecemos que nos informe por privado o que aporte los datos correspondientes a las autoridades para que este hecho no quede impune.Trabajamos con esfuerzo para conseguir nuestras cosas y duele ver cómo actúan con total impunidad. Gracias a todos por compartir y ayudar" cerró.