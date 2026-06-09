Ruta 3: tránsito interrumpido entre Origone y Buratovich por el vuelco de un camión con acoplado
Policía y Bomberos trabajan para habilitar el sector.
El trayecto de la Ruta Nacional 3 ubicado entre las localidades de Teniente Origone y Mayor Buratocich se encuentra cortado al tránsito debido al vuelco de un camión con acoplado, que se trasladaba con un cargamento de cebollas
En estos momentos personal policial, bomberos y una pala cargadora trabajan en el lugar para habilitar el sector de la Ruta.
Aun no se conocen mas detalles ni consecuencias sobre el accidente. (Agencia Patagones)
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