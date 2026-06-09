Mundial 2026: ocho pares de hermanos marcarán un récord histórico

El Mundial 2026 en los Estados Unidos, México y Canadá tendrá récord de hermanos en una misma edición.

Sobre un total de 1.248 futbolistas citados para el certamen, la atención se posará de manera particular sobre 16 protagonistas que comparten una cualidad idéntica: se trata de ocho parejas de hermanos que consiguieron el boleto internacional, una cifra que quiebra una marca histórica de parentesco para la competencia de la FIFA.

La estadística de la actual edición superará el registro que se mantenía vigente desde Italia 1990, donde fue el techo de concurrencia familiar con cinco pares de hermanos en las listas oficiales.

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No obstante, el récord global de mayor cantidad de parientes en una única delegación seguirá perteneciendo de manera exclusiva a la Selección de Honduras que compitió en Sudáfrica 2010, oportunidad en la que el cuerpo técnico centroamericano incluyó a Jerry, Jhony y Wilson Palacios.

La particularidad de los ocho binomios del Mundial 2026 radica en que cuatro de estas parejas de hermanos se desempeñarán en combinados nacionales distintos.

El caso más emblemático lo protagonizan Iñaki y Nico Williams, quienes jugarán para Ghana y España, respectivamente. Pese a poseer origen ibérico, el mayor de ellos (Iñaki) optó por honrar el deseo de su abuelo de verlo con los colores del país africano en lo más alto del fútbol mundial.

A ellos se acoplan Guéla Doué (Costa de Marfil) y Désiré Doué (Francia), Guela decidió representar a la nación donde nació su padre; los defensores John Souttar (Escocia) y Harry Souttar (Australia), este último decidió representar la nacionalidad de su madre; y el binomio integrado por Kevin Luckassen (Ghana) y Brian Brobbey (Países Bajos), donde el primero de ellos (Kevin) adoptó el apellido y las raíces maternas para desempeñarse en un seleccionado.

Por otro lado, los cuatro pares de hermanos restantes compartirán el mismo vestuario y objetivo deportivo

En Francia se destacan los defensores Lucas y Theo Hernández. Del mismo modo, la nómina de Países Bajos presentará a los mellizos Timber: Jurrien en el lateral derecho y Quinten en la zona de volantes.

En tanto, las selecciones de menor relieve histórico también sacarán provecho del factor familiar: Cabo Verde contará en su mitad de cancha con Laros y Deroy Duarte, mientras que Curazao alineará en el mediocampo a Leandro y Juninho Bacuna.

Estos últimos arrastran una curiosidad migratoria común, ya que nacieron en Países Bajos, pero optaron por defender a las islas caribeñas debido a sus raíces.