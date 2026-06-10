Siguen los ataques cruzados entre Irán y EE.UU. pese al alto el fuego en Medio Oriente

La tensión en Medio Oriente continúa tras las hostilidades en la región que se registraron durante el fin de semana, cuando Irán e Israel intercambiaron sus primeros ataques directos en meses el domingo por la noche, y luego de que Irán derribara un helicóptero estadounidense mientras patrullaba el estrecho de Ormuz el lunes por la noche.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní condenó la última "agresión militar" de Estados Unidos contra Irán de este miércoles. A través de un comunicado indicó que, tras el derribo del helicóptero Apache, Estados Unidos perpetró ataques "brutales" contra zonas del sur de Irán en las primeras horas del miércoles, lo que es una "violación flagrante" de la Carta de las Naciones Unidas.

Ante lo que consideraron como una vulneración de la soberanía nacional e integridad territorial de Irán, las Fuerzas Armadas iraníes, asestaron "duros golpes" a bases e instalaciones estadounidenses en la región de Asia Occidental, detalla el informe.

Además, dicho ministerio pide que se impida a los países de la región que sus territorios e infraestructuras sean utilizados para planificar, organizar, ejecutar y apoyar "actos de agresión" contra Irán, advirtiendo sobre posibles acciones de represalia.

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Tras los ataques, el canciller iraní, Seyed Abbas Araghchi, mantuvo conversaciones telefónicas separadas con sus homólogos turco y saudí, Hakan Fidan y Faisal bin Farhan Al Saud, para abordar los últimos acontecimientos regionales, informó el ministerio.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán confirmó que lanzó ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania durante la madrugada de este miércoles.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos indicó en X a primera hora que sus fuerzas completaron ataques de "legítima defensa" contra objetivos iraníes en respuesta al "derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense". Y añadió que la operación fue una "respuesta proporcional a los recientes ataques contra tropas estadounidenses y buques mercantes internacionales que navegan en aguas regionales". (N/A)