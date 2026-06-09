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Guerra en Medio Oriente.

Crecen las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Ambos países están “intercambiando puntos de vista y posturas en un esfuerzo por alcanzar un texto final”, declaró Iravani.
 

Foto: NA

El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, declaró el lunes que Washington y Teherán están intercambiando puntos de vista a través de Pakistán para alcanzar un acuerdo, según la agencia de noticias semioficial Tasnim.

Según Tasnim, Estados Unidos e Irán están “intercambiando puntos de vista y posturas en un esfuerzo por alcanzar un texto final”, declaró Iravani, citado por la cadena NBC News.

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“Todavía no hemos llegado a un texto definitivo”, añadió.

Según Tasnim, Iravani también señaló que el alto el fuego actual es “integral” y abarca toda la región, incluido el Líbano. (NA)

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