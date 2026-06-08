Buscan construir un túnel submarino bajo el Estrecho de Magallanes

El Gobierno Regional de Magallanes, en Chile, impulsa un proyecto para construir un túnel submarino bajo el Estrecho de Magallanes para establecer una conexión permanente con Tierra del Fuego, eliminando la dependencia de las barcazas que operan en el sector de Primera Angostura.

La iniciativa es promovida por el gobernador Jorge Flies y prevé una obra de aproximadamente 3,7 kilómetros entre Punta Delgada y Bahía Azul, el punto de menor distancia entre ambas costas.

Actualmente, unas 2.150 personas y cerca de 600 vehículos realizan el cruce diariamente, pero las condiciones climáticas generan demoras, suspensiones y complicaciones logísticas.

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El proyecto de crear un túnel submarino no es nuevo, pero nunca progresó debido a su alto costo, estimado originalmente en unos 1.500 millones de dólares. Ahora, nuevas evaluaciones técnicas realizadas por especialistas internacionales redujeron significativamente esa cifra, según declaraciones de Flies al Diario Financiero de Chile.

En ese sentido, empresas noruegas especializadas en este tipo de infraestructura estiman que la obra podría ejecutarse por alrededor de 500 millones de dólares, y podríoa avanzarse mediante esquemas de financiamiento mixto o concesiones privadas.

Desde el Gobierno Regional de Magallanes destacan que la obra tendría un impacto estratégico para la región, con beneficios vinculados al turismo, la integración territorial y el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en la Patagonia.

Asimismo, el proyecto debería atravesar etapas de prefactibilidad y factibilidad técnica, estudios que ya comenzaron a ser gestionados ante el Ministerio de Obras Públicas de Chile. (NA)