Terremoto de magnitud 7,8 en Filipinas: 15 muertos y más de 130 heridos

Un total de 15 muertos y al menos 134 heridos se reportaron tras un terremoto de magnitud 7,8 que golpeó la provincia de Sarangani, sur de Filipinas, este lunes por la mañana, según informaron las autoridades.

Según datos del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, fue un terremoto tectónico registrado a las 07:37 de la mañana (hora local) a una profundidad de 33 kilómetros, con epicentro situado a 32 kilómetros al suroeste de la costa del municipio de Maasim, en Sarangani, isla de Mindanao.

El director de la oficina local de Defensa Civil, Rodrigo Sosmena, indicó inicialmente que se contabilizaron 12 muertos, incluidos tres en la provincia de Sarangani y nueve en la provincia de Cotabato del Sur, siete de los cuales se encontraban en General Santos, una ciudad con alrededor de 700.000 habitantes, detalló la agencia Xinhua.

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Asimismo, el Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Filipinas señaló que está verificando informes donde se indica que otras tres personas también murieron en la provincia de Davao Occidental.

Por su parte, la Policía Nacional Filipina comunicó en un informe aparte que la cifra de heridos ascendía a 134. (NA)