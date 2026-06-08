El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este martes 9 de junio una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo se presentará frío con cielo parcialmente nublado, viento leve del sector noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo será tiempo fresco con nubosidad variable y viento moderado del noroeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

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La noche, por su parte, se prevé fría con nubosidad varable, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 11 grados.

