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El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 9 de junio en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este martes 9 de junio una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo se presentará frío con cielo parcialmente nublado, viento leve del sector noroeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo será tiempo fresco con nubosidad variable y viento moderado del noroeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, por su parte, se prevé fría con nubosidad varable, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 11 grados.
 

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